Öğrenme şenlikleri KO-MEK ile renklendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın ortaklaşa uyguladığı projeye 7'den 77'ye herkes destek verdi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve KO-MEK'in desteğinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Anıtpark'ta 'Öğrenme Şenlikleri' yapıldı. Şenliğin açılış törenine ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş açılışta, "Eğitim bir milletin can damarıdır. Artık çağımız teknoloji çağı. Bizim de ciddi adımlarımız var. Çocuklarımızın eğitimine büyük önem verirken, gerekli gelişimleri de yapıyor, çağa ayak uyduruyoruz. Eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili her etkinlik önemlidir ve toplumun gelişimine katkı sağlar" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının yanı sıra birçok kurum ve kuruluş şenlikte stant açarak tanıtımlarda bulundu. Usta öğreticilerin yaptığı birbirinden güzel uygulamaları yakından inceleyen ziyaretçiler, bilgiler aldı. Öğrenme şenliğine katılan okullar ise görsel, yazılı ve atölye çalışmaları şeklinde uygulamalar yaparak okullarını tanıttı.