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Öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası

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Öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski öğretim üyesi İsmail Ertürk 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Ertürk tutukluluk süresi gözetilerek şartlı tahliye edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla tutuklu bulunan eski öğretim üyesi İsmail Ertürk ile avukatı Yüksel Genç katıldı. Duruşmada söz verilen Ertürk, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Öğretim üyesiyken maaşlarının Bank Asya'ya yattığını, "Kimse Yok Mu Derneği"ne de para yatırmadığını ileri süren Ertürk, şunları söyledi:

"ByLock kullanmadım. Talimat üzerine bankaya para yatırmadım. Profesör olarak hakkımdaki iddialar çok ağırdır. Kabul etmiyorum. Asıl kadrom Kocaeli Üniversitesindeydi ancak geçici olarak 2011 Mart ayında Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne gittim. Burada öğretim üyesi ve geçici dekanlık görevi de yaptım. Ancak 2015 yılının Mart ayında fikri ayrılıklar nedeniyle ayrıldım. Kocaeli Üniversitesindeki asıl görevime döndüm. Uzun süredir tutukluyum, ailem mağdur tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Avukatı Genç de savunmaya katıldığını, müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "terör örgütüne yardımda bulunduğunun anlaşılması" nedeniyle 2 yıl 1 ay hapsine, verilen ceza miktarı ve tutukluluk süresi gözetilerek sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. 

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