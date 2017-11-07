Öğretmen kendini astı!

Olay, sabah saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde elektrik -elektronik öğretmeni olan 2 çocuk babası Yavuz Akkoç, sabah hemşire olan eşinin işe gitmesinin ardından çocuğunu okula bırakarak eve döndü. Yavuz Akkoç evinin altında bulunan garajda kendini iple astı. Yakınları, Yavuz Akkoç'u ipe asılı halde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Yavuz Akkoç'un öldüğünü belirledi. Polis, incelemede bulunurken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Komşuları, Akkoç'un yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 GÜN ÖNCE DE ÖLMEK İSTEMİŞ

Akkoç'u tanıyanlar sevilen öğretmenin hiçbir sorunu bulunmadığını, 15 gün öncede intihar girişimde bulunmak istediği anda aile yakınları tarafından engellendiğini belirtti. Akkoç’un bugün için psikiyatri servisine randevu alındığı ileri sürüldü.

Kerim YAVUZ



