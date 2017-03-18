Öğretmenevi’nde konaklayan Genel Başkan: Aksakal

Demokratik Sol Parti (DSP). 1980 sonrası, rahmetli Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım tarafından kuruldu. 1990 ile 2002 yılları arasındaki dönemde, 3 kez iktidarda yer aldı, Türkiye’yi yönetti.

DSP’nin ve Ecevit’lerin en önemli özelliği, tevazularıydı. Lükste, şatafatta hiç gözleri olmadı. DSP geleneği bugün de devam ediyor.

DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal ile birkaç ay önce partisinin Kocaeli il kongresi için geldiğinde tanışmıştım. Çok oturaklı, sohbeti son derece keyifli bir adam. Yazık, Türkiye siyaseti Aksakal’ı tanımıyor. DSP Genel Başkanı referandum çalışmaları için iki gün yine ilimize geldi. Partisinin il başkanı Halim Dedeoğlu tarafından ağırlandı. Kenti dolaştı. İnsanlarla konuştu. Referandumda neden “HAYIR” denilmesini istediklerini anlatmaya çalıştı.

Aksakal, Perşembe günü bir kez daha gazetemizi ziyaret etti. Referandum öncesi AK Partilileri ve CHP’lileri dinlemekten şişmiştim. Hep aynı lafları söylüyorlar. Aksakal’dan çok farklı değerlendirmeler duydum. Hepsinden önemlisi, beni gerçekten şaşırtan bir gereği öğrendim. DSP Genel Başkanı, Çarşamba gecesi ilimizde kaldı. Eskiden İzmit’te doğru dürüst otel yoktu. Bugün Hilton var, Ramada, Wellborn, Ness, Emex var. Beş yıldızlı süper lüks, istediğin önünde, istemediğin arkanda oteller.

Aksakal’a, “Nerede kaldınız” diye sordum. Hiç kuşku yok. DSP’nin hala parası vardır. En azından Genel Başkanı yurt içi geziye çıktığında en lüks otelde kalabilir. Ama Aksakal, “İzmit Öğretmenevi’nde” gecelemiş. İl Başkanı Dedeoğlu, eski bir eğitimci. Genel Başkan’a Öğretmenevi’nde yer ayırtmış. Aksakal da siyasi temaslarını bitirdikten sonra, gitmiş, Öğretmenevi’nde yatmış.

Gerçekten etkilendim. Türkiye siyasetinde hala DSP çok farklı bir siyasi oluşum. Gösterişleri, palavraları yok. Hilton’un bulunduğu yerde, Genel Başkanları Öğretmenevi’nde konaklayabiliyor. Bir sonraki seçimlerde, Türkiye’de sol toparlanıp birleşememiş, CHP bugünkü durumundan kurtulamamışsa, Aksakal’ın DSP’sine oy verebilirim.

“YÜZDE 80-20 OLMALI”

DSP 16 Nisan referandumunda “HAYIR” için çalışıyor. Genel Başkan Önder Aksakal’ın bu konudaki söylemleri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan çok farklı. Hatta Aksakal, Kılıçdaroğlu’nun yanlış söylemlerle iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyor. Referandum sonucu ile ilgili öngörüsünü sordum. Şunları söyledi:

“Sokakta HAYIR önde görünüyor. İktidarın telaşı da HAYIR’ın önde olduğunu kanıtlıyor. Ancak, 16 Nisan’daki sonuç, EVET de olsa, HAYIR da olsa 48-52, 45-55 gibi dar aralıkta bitmemeli. HAYIR da çıkacaksa, EVET de çıkacaksa, yüzde 80 olmalı. Aksi halde Türkiye büyük sıkıntılar yaşar. Bir ülkenin anayasası geniş bir mutabakatla belirlenmelidir. Kıl payı evet veya kıl payı hayırla kutuplaşmadan kurtulamayız.”

18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ OLUNUR

DSP Genel Başkanı Aksakal’a göre, hem EVET için çalışan AK Partililer, hem HAYIR isteyen CHP’liler, halka asıl konuları anlatmıyorlar. Aksakal şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, 18 yaşında milletvekili seçilmeye takmış. Ne var bunda? 600 kişilik mecliste olsun da 5 tane 18 yaş civarında vekil olsun. Kılıçdaroğlu, iki yıl milletvekilliği yapacak, 20 yaşında emekli olacaklar diyor. Yok böyle bir şey. Emeklilik yaşı gelmeden kimse emekli olamaz. Basın da tartışmayı doğru yönlere çekmiyor. Bu Anayasa değişikliği metninde çok ciddi sakıncalar var. Başbakan, Başkan yardımcılarını meclis dışından seçecek. İstediğini başkan yardımcısı yapabilecek. Allah korusun Başkan hastalansa, yönetme ehliyetini yitirse, ülkeyi başkan yardımcılarından biri yönetecek. Hiçbir kriter yok. Ülke kimin eline kalacak? Burada çok önemli bir yanlış var.”

DSP Genel Başkanı, iktidarın “Avrupa, PKK hayır istiyor” söyleminin de tamamen aldatmaca olduğunu düşünüyor. Avrupa’nın çok açık biçimde EVET istediğini söyleyen Aksakal, “PKK da evet istiyor. Barzani, EVET için propaganda yapıyor” dedi.

Aksakal’a göre, yeni anayasa yürürlüğe girerse, işçiler için sendikal pazarlık dönemi de sona erecek. Ücretleri de Başkan belirleyecek. DSP Genel Başkanı, “Kocaeli çalışanların kenti. İşçi sınıfı bu konuda çok dikkatli olmalı. Bu anayasa taslağına önce çalışanlar, işçiler karşı çıkmalı” dedi.

ÇED’deki itiraf: Hastane için henüz yol yok

Cephanelik alanında inşaatı başlayan Şehir Hastanesi, görmeden inanamayacağınız kadar büyük bir proje. 1100 yataklı dev bir hastane yapılıyor. Geçen gün, Tavşantepe Mahallesi’nde ÇED toplantısı vardı. Hastanenin inşaatını ve daha sonra işletmesini üstlenen firma, bölge halkına bilgi verdi.

Önümüzdeki günlerde hastane inşaatında 2500 kişi çalışacak. Tesisin 2020 yılında bitmesi öngörülüyor. Zaman göz açıp kapayana kadar geçer. ÇED toplantısında da açıklandı. Henüz Şehir Hastanesi için yol yok. Hatta, yollar konusunda bir plan bile yok. Oysa bu dev sağlık tesisine İzmit içinden birkaç ayrı güzergâhtan ulaşmak lazım. Raylı sistem lazım. Otoyollardan, D-100’den, D-130’dan pratik ulaşım damarları lazım.

Henüz planlaması bile yapılmamış. 1100 yataklı hastane yapacağız. Tavşantepe içinde, 28 Haziran içinde ambulanslar kuyruk halinde tıkanmış, cayır cayır bağırıyor olacak. Bu şehirde bazı işleri daha erken düşünmek, daha erken planlamak ve uygulamak gerekiyor. Şehir Hastanesi’nin ulaşımı konusunda gerçekten ciddi kaygılarım var. Umarım, 2020’ye gelindiğinde yanılan ben olurum.

Olimpiakos’u sirtaki ile uğurlamak güzeldi

Neyse, Perşembe gecesi ulusça sevindiğimiz, ulusça gururumuzun okşandığı bir olay yaşadık. UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’u İstanbul’da 4-1 yendi.

Aslında maç zor oldu. Şahsen ben bir ara umutsuzluğa kapıldım. 2-0 öne geçen Beşiktaş, bir gol yedi. Bir de oyuncusu atıldı, 10 kişi kaldı. Olimpiakos beraberliği yakalasa, turu geçecekti. Beşiktaş maçın sonlarında coştu. Bir kişi eksik olmasına rağmen sahadan 4-1 galip ayrıldı. Stat hoparlörlerinden maçın sonlarında Yunan müziği Sirtaki’nin çalınması, Olimpiakos’un bu müzikle uğurlanması çok keyifliydi. Bu Beşiktaş için, UEFA Avrupa Ligi’nde finale gitmek hayal değil. 1980’de G.Saray’ın Kopenhang’daki zaferini izleyenlerdendim. Umarım, önümüzdeki Mayıs ayında da Stockholm’de Beşiktaş’ı finalde izleriz.