Öğretmenler ortada kaldı

Büyük bir özel eğitim kurumu 17 Ocak’ta İzmit Ramada Otel’de tanıtım toplantısı yapmış, önümüzdeki eğitim yılında ilimiz Başiskele ilçesinde iddialı bir özel kolej kurulacağını duyurmuştu.

Aynı tanıtım toplantısında, bu kurumun Kocaeli yerleşkesinde görev yapacak 30 öğretmenin tanıtımı da yapılmıştı.

O toplantıda tanıtılan öğretmenler, bir daha o şirketin yetkilileri ile temas kuramamışlar. Oysa 19 Ocak itibariyle hangi öğretmenlerin çalışacağı kesinleşecekti. Öğretmenler, “Başka okullarla anlaşabilirdik. Ama bizim elimizi kolumuzu bağladılar. Şimdi telefonlara bile çıkmıyorlar. Bizimle çalışmak istemiyorlarsa, bunu neden bildirmiyorlar. Biz de başımızın çaresine bakarız.” diyorlar.