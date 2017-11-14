Öğretmenler Turnuvası start aldı

Derince Sabancı Çalışanları Ortakları Okulu Spor Salonu’nda oynanan turnuvaya 25 okul katılıyor. Turnuva, 22 Kasım’daki final müsabakası ile son bulacak.

24 KASIM ÖĞRETMENLER HAFTASI’NDA DÜZENLENİYOR

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen Voleybol Turnuvası’na bu yıl da katılım çok fazla. 25 okulun katıldığı turnuvada ilk maçlar önceki gün oynandı. Yenikent Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Ali Tekel ile Çenesuyu İlk Okulu Beden Eğitim Öğretmeni Murat Öztürk tarafından organize edilen turnuvada maçlar iki set üzerinde oynanıyor.

NECİP FAZIL İLE ALPARSLAN GALİP

Turnuvanın açılış maçında Necip Fazıl Anadolu Lisesi ile Çınarlı Orta Okulu karşılaştı. Necip Fazıl Anadolu Lisesi, rakibini 2-1 ile geçti. Alparslan Orta Okulu ile Hamit Özdağ Anadolu Lisesi kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Alparslan Ortaokulu 2-0 kazandı. İkrar Anadolu Lisesi ile ise İshakçılar Orta Okulu arasındaki maçtan da İshakçılar 2-0 galip ayrıldı. Turnuvada her gün üç maç oynanıyor.