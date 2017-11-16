Öğretmenlere PTT indirimi
PTT, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere özel kampanya düzenledi.
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Öğretmenler Günü öncesinde (17-20-21-22-23 Kasım) tarihlerinde öğretmenlere kurum kimliklerini ibraz etmek suretiyle ticari gönderiler hariç postaya verilen Posta Kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, PTT, 24 Kasım Öğretmenler Günü
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