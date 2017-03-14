Öğretmenlerin FETÖ davası başladı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, KHK ile kapatılan dershanede öğretmen ve idareci olarak görev yapan tutuklu sanık Yahya Abanoz ve avukatı hazır bulundu.

Abanoz, savunmasında, üzerine atılı "terör örgütü üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u aktif olarak kullanmadığını ve yükledikten kısa süre sonra sildiğini ileri süren sanık Abanoz, üniversiteden mezun olduktan sonra o dönem "cemaat" olarak bilinen yapının dershanelerinde çalışmaya başladığını belirterek, "Çalıştığım kurumların genel uygulaması olarak her yıl maaşımın bir kısmını himmet adı altında kurum müdürü isterdi. Her yıl 10 ay maaştan kesilirdi. 2013'te bu uygulama kalktı, neden vazgeçildiğini bilmiyorum." diye konuştu.

Abanoz, çalıştığı kurum, maaş ödemelerini Bank Asya'dan yatırdığı için söz konusu bankada hesap açtırdığını, bu bankadaki işlemlerinin hiç kimsenin talimatıyla ilgisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "ByLock" raporunun yeniden sorgulanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.