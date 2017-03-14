  • BIST 89.385
  • Altın 145,090
  • Dolar 3,7469
  • Euro 3,9845
  • Kocaeli 4 °C

Öğretmenlerin FETÖ davası başladı

»
Öğretmenlerin FETÖ davası başladı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan öğretmenin yargılanmasına başlandı. 

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, KHK ile kapatılan dershanede öğretmen ve idareci olarak görev yapan tutuklu sanık Yahya Abanoz ve avukatı hazır bulundu. 

Abanoz, savunmasında, üzerine atılı "terör örgütü üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini söyledi. 

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u aktif olarak kullanmadığını ve yükledikten kısa süre sonra sildiğini ileri süren sanık Abanoz, üniversiteden mezun olduktan sonra o dönem "cemaat" olarak bilinen yapının dershanelerinde çalışmaya başladığını belirterek, "Çalıştığım kurumların genel uygulaması olarak her yıl maaşımın bir kısmını himmet adı altında kurum müdürü isterdi. Her yıl 10 ay maaştan kesilirdi. 2013'te bu uygulama kalktı, neden vazgeçildiğini bilmiyorum." diye konuştu.

Abanoz, çalıştığı kurum, maaş ödemelerini Bank Asya'dan yatırdığı için söz konusu bankada hesap açtırdığını, bu bankadaki işlemlerinin hiç kimsenin talimatıyla ilgisi olmadığını savundu. 

Mahkeme heyeti, sanığın "ByLock" raporunun yeniden sorgulanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de sahte para operasyonu! Çok sayıda gözaltı14 Mart 2017 Salı 12:19
  • Kandıra'da korkutan kaza! Çarpmamak için manevra yapınca...13 Mart 2017 Pazartesi 21:12
  • Fuhuş çetesi operasyonunda 6 tutuklama13 Mart 2017 Pazartesi 19:34
  • Kocaeli'den giden iş makinesi alabora oldu13 Mart 2017 Pazartesi 19:33
  • Otomobilden 1 kilo esrar çıkmıştı! 3 zanlı hakkında karar13 Mart 2017 Pazartesi 16:48
  • Gebze'de 20 kaçak göçmen yakalandı13 Mart 2017 Pazartesi 16:42
  • Belediye Başkanı kaza geçirdi! Yaralılar var13 Mart 2017 Pazartesi 08:37
  • "FETÖ sanıklarından sonuna kadar davacıyım"12 Mart 2017 Pazar 21:23
  • Uyuşturucu kullanan genç sokak ortasında yığıldı kaldı12 Mart 2017 Pazar 17:20
  • İzmit'te zincirleme kaza!11 Mart 2017 Cumartesi 23:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti