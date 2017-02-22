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Oğuzhan 8 oldu

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Oğuzhan 8 oldu
Ligin ilk yarısında fazla şans bulamadığı için sadece 2 gol atabilen Oğuzhan, ikinci yarıyla birlikte sürekli oynamaya başladı ve golleri sıraladı.

Ankara Demir ve Manavgat maçlarında birer, Erzin Belediye ve en son Kütahya maçlarında ise ikişer gole imza koyan yetenekli futbolcu 8 gole ulaştı, Sinan’ın enfesine geldi. Takımda en golcü isim olan Sinan’ın 10 golü bulunuyor. Ozi’nin sadece bir golü penaltıdan.

 Oğuzhan geçen sezonu 11, önceki sezonu ise 9 golle geçirmişti. Ligin bitimine daha 11 maç kaldığı düşünülürse Ozi Kocaelispor kariyerindeki en golcü sezonuna imza atacak gibi gözüküyor. Yeşil-Siyahlı ekipte bu sezon en çok gol atan üçüncü isim Burak Özbakır. Genç futbolcunun 6 golü bulunuyor. Geçen iki sezonun en golcüleri arasında yer alan Burak Süleyman ise şu ana kadar sadece 2 gol atabildi.

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