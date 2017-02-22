Oğuzhan 8 oldu

Ankara Demir ve Manavgat maçlarında birer, Erzin Belediye ve en son Kütahya maçlarında ise ikişer gole imza koyan yetenekli futbolcu 8 gole ulaştı, Sinan’ın enfesine geldi. Takımda en golcü isim olan Sinan’ın 10 golü bulunuyor. Ozi’nin sadece bir golü penaltıdan.
Oğuzhan geçen sezonu 11, önceki sezonu ise 9 golle geçirmişti. Ligin bitimine daha 11 maç kaldığı düşünülürse Ozi Kocaelispor kariyerindeki en golcü sezonuna imza atacak gibi gözüküyor. Yeşil-Siyahlı ekipte bu sezon en çok gol atan üçüncü isim Burak Özbakır. Genç futbolcunun 6 golü bulunuyor. Geçen iki sezonun en golcüleri arasında yer alan Burak Süleyman ise şu ana kadar sadece 2 gol atabildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.