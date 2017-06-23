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Oğuzhan'dan veda mesajı

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Oğuzhan'dan veda mesajı
Kocaelispor’da Kadir Gezer, Şenol ve Erol’un askerlik sorunlarından dolayı takımdan ayrılmasının ardından dördüncü fire Oğuzhan Türkmen oldu.

Sözleşmesi sona eren tecrübeli isim kendisine teklif edilen şartları beğenmedi, “Reddedemeyeceğim bir teklif aldım” diyerek yolları ayırdı. İki sezondur yeşil-siyahlı takıma hizmet eden 30 yaşındaki isim bu süreçte 52 maçta oynadı, 23 gol attı. 

YÖNETİMİN AÇIKLAMASI 
Kocaelispor yönetimi Oğuzhan Türkmen ile ilgili kararı akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaştı. Kocaelispor Futbol Şube imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2 sezondur formamızı terleten ve sözleşmesi sona ermiş bulunan Oğuzhan Türkmen yapmış olduğumuz görüşmede, teklif ettiğimiz kontratın çok daha iyi şartlarıyla reddedemeyeceği bir teklif aldığını tarafımıza ileterek aramızdan ayrılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz” 

OĞUZHAN’DAN VEDA MESAJI
Tecrübeli futbolcu yönetim kurulunun basın bildirisinin hemen ardından kendi facebook sayfasından bir veda mesajı yayınladı. Oğuzhan’ın paylaşımı şöyle: “2 sezonudur onur ve gurur duyarak formasını giydiğim Kocaelispor’dan bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği geçen yönetim ve futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum, Üzdüğümüz, kırdığımız kim varsa yönetici, futbolcu,  taraftar kimi üzüp incittiysek af fola. Hakkım varsa helal hoş olsun. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum”

52 MAÇ OYNADI, 23 GOL ATTI 
Oğuzhan 2015-16 sezonu başında Kütahyaspor’dan geldi. Bir önceki sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor’un BAL şampiyonluğuna katkı sağlayan futbolcu Kütahyaspor tarafından transfer edilmişti. Bu kulüple hazırlık dönemi geçiren deneyimli isim yönetimle yaşadığı sorun üzerine Kocaelispor’dan gelen teklifi kabul etmişti. BAL şampiyonluk sezonu 25 maçın 20’sinde görev alan Oğuzhan, 11 gole imza koymuştu. 3.Lig sezonunda önemli 32 maçta 1612 dakika süre alıp 12 gole imza attı. 

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI
Oğuzhan, golleri dışında disiplinsiz davranışlarıyla da dikkatleri çekti. BAL Play-Off finalinde oyundan çıkartılmasına tepki gösteren futbolcu formasını yere almış, soyunma odasında özür dileyince affedilmişti. Deneyimli isim geride bıraktığımız sezon ise birçok maçta oyundan alınışlarında tepki göstermişti. En son Kütahya maçının devre arasında ısınmaya çıkmamış, maç bitimi soyunma odasında yaşanan tartışmanın 10 Ekim tarihli yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmış, pişmanlığı ve iyi davranışları dikkate alınarak 5 Kasım’da affedilmişti.
 

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