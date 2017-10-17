OHAL 3 ay daha uzatıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ülke genelinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), dün Meclis’te tartışmalı oturumda beşinci kez uzatıldı. Bu kararla OHAL uygulaması, 19 Ekim Perşembe saat 01.00’den geçerli olmak üzere 19 Ocak geceyarısına kadar toplamda en az 18 ay devam edecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 ay sonra neden OHAL’in devamına gerek görüldüğüyle ilgili, “Beklediğimiz neticeleri tam olarak ortaya koyma imkanı hasıl olmamıştır” dedi.

BOZDAĞ: OHAL ZORBALIK DEĞİL

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da OHAL’in uzatılma gerekçesiyle ilgili şunları söyledi:

“Bizim amacımız vatandaşa değil, devleti yöneten hükümete ve terörle etkin mücadeleyle görevli kamu kurum ve kuruluşlara ve burada görev yapanlara OHAL ilan etmektir. Dedik ki ‘İnşallah 3 aydan sonra bunu uzatma gereği duymayız.’ Ancak gelinen noktada 3 ay içerisinde bu terör örgütüyle mücadele ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda beklediğimiz neticeleri tam olarak ortaya koyma imkanı hasıl olmamıştır. Çünkü FETÖ terör örgütünün yapısı, gizliliği, takiyeyi esas alması, çalışma yöntemlerinin bu örgütle mücadeleyi zorlaştırıyor olması, bütün terör örgütleriyle mücadelede alınan kararların hızlı, kararlı ve etkin bir şekilde uygulamaya konulması, karşı karşıya olduğumuz sorunların çetrefilliği, demokratik bir ortamın ve büyük reformların yapılması, Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmelerin ülkemize ve ulusal güvenliğimize yönelik içerdiği risk ve tehditlerin varlığı, başlatılan çalışmaların tamamlanabilmesi maksadıyla OHAL’in uzatılması kararlaştırılmıştır. Ne zamana kadar devam edecektir? Bu mücadele başarıya ulaşana kadar devam edecektir. Türkiye’nin ihtiyacı, OHAL gereklilikleri varlığını sürdürdüğü sürece bu devam edecektir. OHAL’i gerekli kılan şartlar ortadan kalktığı zaman da elbette bu ortadan kaldırılacaktır. OHAL bir zorbalık düzeni değildir, OHAL anayasal bir hukuk düzenidir. Olan hukuku zorbalık olarak nitelemek doğru kabul edilemez. Herkes temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde kullanmaktadır. Her gün terör saldırısı oluyor. Bunlara karşı devlet kendini, vatandaşının hukukunu elbette koruyacak.”