OHAL süresi uzatılıyor mu?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.Alınan bilgiye göre, MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak.
BAKANLAR KURULU'NDA KARAR VERİLECEK
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.
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