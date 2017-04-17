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OHAL süresi uzatılıyor mu?

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OHAL süresi uzatılıyor mu?
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.Alınan bilgiye göre, MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak.

BAKANLAR KURULU'NDA KARAR VERİLECEK

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.

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