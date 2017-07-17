OHAL’de inceleme başvuruları başlıyor

FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen 105 bini aşkın asker, polis ve memurun itirazları ile kapatılan 5 bin dolayındaki dernek, vakıf, şirket gibi tüzel kişilikler için yapılacak başvuruları değerlendirecek OHAL Komisyonu’na başvurular bugün itibariyle başlıyor.

14 EYLÜL’E KADAR

Komisyona yapılacak başvurular sırasında kullanılacak başvuru formu da örneği de Resmi Gazete'de yayımlandı. OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurular 14 Eylül’e kadar yapılabilecek. Başvurularla ilgili ilimizde iletişim Kocaeli Valiliği’nin (300 51 47) numaralı telefonundan veya https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ internet adresinden sağlanacak.

