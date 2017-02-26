Öksüz, "Yeni Türkiye'yi 28 Şubat mağdurları inşa ediyor"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için kızlar okula alınmazken bugün rahat rahat gidebildiklerini, herkesin inancını rahatça yaşayabildiğini belirterek, "Bütün baskı ve insanlık dışı uygulamalar, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir bir ortadan kaldırıldı, okullar yeniden milyonlarca yürekli nesillerle doldu. Yeni Türkiye'yi 28 Şubat mağdurları inşa ediyor." dedi.

Öksüz yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta vesayet odakları tarafından okullar üzerinden dine ve dindarlara karşı büyük bir baskı oluşturulduğunu, özellikle imam hatiplerin kapatılma aşamasına gelindiğini söyledi.

Ülke ve millet olarak siyasi, sosyal ve iktisadi açıdan topyekun psikolojik bir harbe maruz bırakılan 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 20 yıl geçtiğine işaret eden Öksüz, "İlmi, irfanı, vatan, millet ve insanlık aşkı gönüllerine nakşedilen bir nesil yok edilmek istendi. Böyle bir nesli, Asım'ın neslini yetiştirme derdinde olanlar da yok sayıldı. Adeta yaşama hakları ellerinden alınmak istendi. Özellikle imam hatip neslinin topyekun yok edilmesi hedeflendi." diye konuştu.

- "FETÖ'nün okullarına öğrenci devşirildi"

İmam hatiplere üniversite kapılarının kapatıldığını, ortaokulların kapısına kilit vurulduğunu, başörtülü öğrencilerin ikna odalarında hakaretlere maruz bırakıldığını vurgulayan Öksüz, şöyle devam etti:

"Kur'an kurslarına getirilen yaş sınırıyla ilahi kitabımız ve inançlarımızla aramıza duvarlar örülmek istendi. O dönemki gençliğin hayalleri, hedefleri çalındı. Milyonlarca gencimiz onarılması güç tahribatlar ve gönüllerde telafisi zor yaralarla yaşamaya mahkum edildi. İmam hatiplerde öğrenci sayıları yüz binlerle ifade edilirken on binlere düştü. İlahiyat fakültelerinin kontenjanları yok denecek sayılara indirildi. 15 Temmuz'un taşeronu ve 28 Şubat'ın iş birlikçisi FETÖ'nün sözde okullarına böylelikle öğrenci devşirildi."

- "Yeni Türkiye'yi 28 Şubat mağdurları inşa ediyor"

Öksüz, "Bin yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat zulmünün baki kalmadığını, yeni Türkiye'de imam hatipli Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bütün baskı ve insanlık dışı uygulamaların bir bir ortadan kaldırıldığını, okulların yeniden milyonlarca yürekli nesillerle dolduğunu ifade ederek, "Yeni Türkiye'yi 28 Şubat mağdurları inşa ediyor." dedi.

Bugün gündemde olan ve 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak yeni cumhurbaşkanlığı sistemi o dönemde yürürlükte olsaydı 28 Şubat'ın olmayacağını söyleyen Öksüz, "Asker, bürokrat, YÖK, STK'lar ve 28 Şubat'ın silahşörleri ve kalemşörleri siyasete müdahale edip, vesayet odağı haline gelmezdi, böyle bir girişime cesaret edemezlerdi." şeklinde konuştu.

Bir daha 28 Şubat'ların yaşanmaması, 15 Temmuz hainlerinin fırsat bulamaması için imam hatip camiası olarak halk oylamasında gönülden "Evet" diyeceklerini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"15-20 yıl önce birisi, savcı, hakim, polis, subay, kaymakam, rektör ve nice alanlarda başörtülü bir kişi görev yapabilecek dese, onu hemen akıl hastanesine kaldırırlardı. 28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için kızlarımız okula alınmazken, bugün rahat rahat gidebiliyor. Rektörler başörtüsüyle atanabiliyor, subay olabiliyor, polis, savcı, hakim olabiliyor. Türkiye artık o eski karanlık günlerinden çok uzakta. Herkes inancını rahatça yaşayabiliyor. Bu güvenli ortamı hazırlayan Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Öksüz, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kirli ittifaklar ile yerli iş birlikçilerinin planı olduğunu ifade ederek, "Hem 28 Şubat'ı hem de 15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak ve unutturmamak tüm vatanseverlerin görevi olmalıdır." dedi.