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Okul çevreleri 10 ekiple didik didik arandı

Okul çevreleri 10 ekiple didik didik arandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, okul çevreleri, okul çevrelerindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, internet kafelerde uygulama gerçekleştirildi.

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10 EKİP GÖREV ALDI
Alınan bilgiye göre, dün (12 Ekim 201) saat 11.00 ile 14.00 arasında Derince ilçesinde, gerçekleşen ‘‘Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız Uygulaması-2- ’’ ye Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Muhabere Elektronik, Trafik Denetleme Şubeleri ile Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 10 ekip toplam  35 personel  katıldı. 109 kişinin kimliği kontrol edilip, üst araması yapıldı. 6 internet kafe, 2 oyun salonu, 3 kahvehane, 23  büfe olmak  üzere toplam 34 iş yeri kontrol  edildi.

Kerim YAVUZ
 

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