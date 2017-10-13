Okul çevreleri 10 ekiple didik didik arandı

10 EKİP GÖREV ALDI

Alınan bilgiye göre, dün (12 Ekim 201) saat 11.00 ile 14.00 arasında Derince ilçesinde, gerçekleşen ‘‘Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız Uygulaması-2- ’’ ye Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Muhabere Elektronik, Trafik Denetleme Şubeleri ile Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 10 ekip toplam 35 personel katıldı. 109 kişinin kimliği kontrol edilip, üst araması yapıldı. 6 internet kafe, 2 oyun salonu, 3 kahvehane, 23 büfe olmak üzere toplam 34 iş yeri kontrol edildi.

Kerim YAVUZ

