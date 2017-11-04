Okul çevreleri didik didik
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda, bütün ilçelerde “Eğitim güvenliğinde kararlıyız” uygulamalarını sürdürüyor.
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3 Kasım günü İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Koordinatörlüğünde Gölcük’teki okul çevreleri didik didik arandı.
SORUN YOK
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ilçesindeki uygulamaya 10 ekip halinde 34 personel katıldı. Okul çevrelerinde 90 kişinin üst araması, kimlik kontrolü yapıldı. 10 internet kafe, 14 kahvehane, 7 park alanı denetlendi. Önemli bir suç unsuruna rastlanmadı. Gölcük ilçesinde okul önlerinde asayişin hakim olduğu, denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Gölcük, okul bahçesi
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