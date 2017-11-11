Okul çevrelerinde kuş uçmuyor

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, vatandaşın güven ve huzurunun sağlanması için ilçe genelinde parklar, kafeler, açık ve kapalı alanlarda uygulamalarını hız kesmeden gece gündüz sürdürürken zehir tacirlerine geçit vermiyor.

ZEHİRE GEÇİT YOK

Yapılan uygulamalar kapsamında gündüz saatlerinde Kozluk Mahallesinde bulunan okulların çevrelerinde durumundan şüphelenilerek durdurularak üzeri kontrol edilen H.E. isimli bir şahısta 10 gram esrar maddesi elde edildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Akşam saatlerindede çalışmalarını sürdüren Yunus Timleri, Orduevi kavşağında durumundan şüphelenilerek kontrol edilen S.K isimli bir başka şahısta üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İki şahsın ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Uygulamarın bundan sonrada devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ