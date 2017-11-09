Okul çevrelerinde sıkı denetim

Kocaeli İl Emniyet ve Karamürsel İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, okul çevrelerinde ve ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri alarak asayiş uygulaması yaptı. Çalışma kapsamında 83 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 2 motosiklet trafikten men edildi, 4 kişiye çeşitli nedenlerden 2 bin 393 lira para cezası kesildi. Yapılan aramalarda, bıçak ve 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Asayiş uygulamalarının belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.