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Okul çevrelerinde sıkı denetim

Okul çevrelerinde sıkı denetim

Karamürsel'de, "Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız 6. Huzur Uygulaması" yapıldı.

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Kocaeli İl Emniyet ve Karamürsel İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, okul çevrelerinde ve ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri alarak asayiş uygulaması yaptı. Çalışma kapsamında 83 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 2 motosiklet trafikten men edildi, 4 kişiye çeşitli nedenlerden 2 bin 393 lira para cezası kesildi. Yapılan aramalarda, bıçak ve 9 mm çapında fişek ele geçirildi.  Asayiş uygulamalarının belli aralıklarla devam edeceği belirtildi. 

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