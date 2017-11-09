Okul çevrelerinde sıkı denetim
Karamürsel'de, "Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız 6. Huzur Uygulaması" yapıldı.
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Kocaeli İl Emniyet ve Karamürsel İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, okul çevrelerinde ve ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri alarak asayiş uygulaması yaptı. Çalışma kapsamında 83 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 2 motosiklet trafikten men edildi, 4 kişiye çeşitli nedenlerden 2 bin 393 lira para cezası kesildi. Yapılan aramalarda, bıçak ve 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Asayiş uygulamalarının belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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Etiketler : Kocaeli, Karamürsel
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