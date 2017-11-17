Okul çıkışında darp edildi

Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nde okuyan M.U.(17) adlı öğrenci tartıştığı C.P. adlı kızın erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini iddia etti. Edinilen bilgiye göre; serviste yer verme yüzünden C.P. ile M.U. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından M.U. okul çıkışında C.P.’nin İstanbul’dan gelen erkek arkadaşı tarafından okulun dışındaki bir bölgeye çekilerek darp edildiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından M.U. durumu ailesine bildirdi. M.U.’nun ailesi de olayı okul müdürü Emirşah Torun’a anlattı. Fakat müdür konuyla ilgilenmeyince aile müdür hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. M.U. darp raporu aldı. M.U.’nun ailesi emniyet güçlerinin okul önünde gerekli güvenlik tedbirlerini almasını istiyor. Darp edilen gencin ailesi darp eden şahıs savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ayşegül KALAYCI