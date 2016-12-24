Okul Hizmet Masası'ndan eğitim kurumlarına yardım eli

İzmit Belediyesi tarafından kurulan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’de tek olan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Şimdiye kadar eğitim kurumlarında 500 den fazla soruna çözüm bulan Okul Hizmet Masası, son on gün de ise 14 okulda sorunları giderdi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren yetkililer, ”Okullarımız sorunlarını masamıza bildiriyor. Bizlerde işin aciliyet durumuna göre planlama yapıyoruz. Görevlilerimiz Kuvai Milliye İlkokulu, Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu, Kılıçarslan Ortaokulu, Akmeşe İlkokulu, Muallim Naci Anadolu Lisesi, İzmit İmam Hatip Anadolu Lisesi, Namık Kemal Anadolu Lisesi, Akmeşe Ortaokulu, Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu, 29 Ekim Ortaokulu, Türk Pirelli Ortaokulu, Akçakoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde kapı, tuvalet, lavabo tesisatı, elektrik tesisatı bakım ve onarımı, kalebodur tamiratı, boya, badana ve kapı kolu tamiri işleri yaptılar” dedi.