Okul kantinlerinde tehlike! Öğrencilere satacaklardı

TARİHİ GEÇMİŞ HAMBURGER MALZEMESİ



Yetkililer, yapılan denetimler sırasında 2 okul kantininde son kullanma tarihi geçmiş hamburger yapımında kullanılan köfteye rastlanıldığını söylediler. Tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildiğini söyleyen yetkililer, kantinciler hakkında da cezai işlem yapıldığını ifade ettiler. Ruhsat Denetim Müdürlüğü yetkilileri, okul kantinlerinde yapılan denetimlerde insan sağlığına zarar verecek gıda ürünleri satanlar hakkında para cezası uygulanan kişilerin tekrar aynı sorumsuzluk içinde olmaları halinde ruhsatlarının iptal edileceğini kaydettiler.

İzmit Belediyesi’nin okul kantinlerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN OKUL KANTİN HABER FOTOĞRAF AÇIKLAMASI



İzmit Belediyesi’nden 3 Ekim Salı günü servis edilen OKUL KANTİNİNDE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER haberinde kullanılan fotoğraflarla ilgili açıklama yapıldı. Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, haberde kullanılan fotoğrafların denetimi yapılan 30 okul kantininden herhangi biri olduğu, bozuk hamburger malzemesine rastlanılan kantinler ile ilgisinin olmadığı kaydedildi.

