Okul kantinlerine sıkı denetim

Dilovası Belediyesi, ilçede eğitim veren okulların kantinlerini denetledi. Kantinlerin sağlığa uygunluk koşullarını denetleyen ekipler, kantin işletmecilerine çeşitli uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin alışveriş yaptığı okul kantinlerinin sağlığa uygunluk ve sağlık koşullarını denetleyen Dilovası Zabıtası çalışmalarına hız verdi. Çocukların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı okul kantinlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu tespit eden Dilovası Zabıta Müdürlüğü, denetimlere başladı. Zabıta ekipleri, okul çıkışında trafik uygulaması da yaptı ve öğrencilerin yollardan güvenli geçişini sağladı.

Dilovası genelinde okulların kantinlerinde denetim yapan Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Okuların genel temizliğinde satışa sunulan ürünlerin muhafazası ve son kullanım tarihine yönelik kontrolleri yaparak tespit edilen eksiklikler ile ilgili kantin işletmecilerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde ayrıca okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri yapıldı. Yangın tüplerinden ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar birçok uygulama denetlendi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, bu konuda hassas olduklarını belirterek, belediye olarak okullara her türlü desteği verdiklerini söyledi. Okul kantinleri ile ilgili denetimin de bu konudaki çalışmanın parçası olduğunu kaydeden Başkan Toltar, okul kantinlerinde satılan gıda ürünlerinin, gelişim dönemindeki çocuk ve gençler için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Toltar, “Bizim için çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Okul kantinlerinde satılan ürünlerin denetimi, belediyemiz ekipleri tarafından yıl boyunca periyodik olarak sürdürülüyor. Öğrencilerin kantinlerden sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmesi için gerekli şartları korumaya çalışıyoruz" dedi.