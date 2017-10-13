Okul kantinlerine sıkı denetim

Zabıta ekipleri öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü okullardaki kantin denetimlerinde, gıda güvenirliliği ile kantinlerin hijyenik kurallara uygunluğu bakımından kontrollerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini kaydetti. Müdür Özbayraklı, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak durumundayız. Denetimlerimizde kantinlerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, çalışan hijyen eğitim belgeleri, kantinde çalışan personelin önlük kullanımı, yiyecek ve içeceklerin son kullanım tarihleri, bunların hazırlandığı koşulların hijyenik ve sağlık kurallarına uygun olup olmadığı hususlarını takip edebilme imkanımız oluyor. Hepimizin çocuğu var, bütün evlatlarımız bizim için değerli ve önemli” dedi.