Okul kongresinde yaz saati tepkisi

Veliler, tam gün eğitim talebinde bulundular. Okul Aile Birliği seçiminde başkanlığa Busegül Uzunali getirildi.

Velilerin saatle ilgili sıkıntı ve tepkileriyle ilgili bilgilendirme Hızır Reis İlkokulu Müdürü Ali İlengiz’den geldi. İlengiz, “Bir yıl daha sıkıntı yaşayacağız. İnşallah, önümüzdeki yıl ilkokul ve ortaokul olarak ayrılıp, tam gün eğitime geçeceğiz” dedi. Hızır Reis İlkokulu velileri, önümüzdeki yıl Yenimahalle’deki Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’ne taşınacak olan İzmit Lisesi binasının Hızır Reis Ortaokulu’na verilmesini, ilkokul bölümünün de mevcut binada tam gün eğitim yapılmasını istiyor.

BAŞKAN BUSEGÜL UZUNALİ

Velilerin açıklamaları sonrası Hızır Reis İlkokulu Aile Birliği seçimi gerçekleşti. Divan başkanlığını Hakan Aslan, üyeliği ise Aylin Sapaz, Cihan Portakal’ın üstlendiği kongrede 608 üyenin % 70’i katılarak oy kullandı. Tek liste olarak yapılan kongrede başkanlığa Busegül Uzunali getirildi. Bir yıl süreyle görev yapacak Busegül Uzunali başkanlığındaki yönetimde Yeşim Çetin(Başkan Yardımcısı), Selver Tuna, Melek Ildır, Esra Ceylan ve Müjdem Tezcan(Üye) görev yapacak.

Şennur Yıldız

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