Okul önlerinde güvenlik çok iyi, biraz da trafiğe bakılsa

Geçen Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında İzmit’te 15 ekip halinde 409 güvenlik görevlisi “Eğitim güvenliğinde kararlıyız” uygulaması yaptı. Denetim sırasında 86 araç kontrol edildi, bir araca hatalı parktan 65 TL para cezası, bir araca stop lambası yanmadığı için 209 TL para cezası kesildi. Aynı denetim uygulamasında 5 internet kafe, 1 kahvehane 8 büfe olmak üzere 14 iş yeri de denetlendi. Emniyet okul çevrelerinde bu uygulamaları sürdürecek. Birkaç kişi de Turan Güneş Caddesi’ndeki trafik düzenini denetlese, çok iyi olacak.