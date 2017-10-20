Okul önlerinde kuş uçmuyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 yılı Eğitim ve Öğretim Döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri konulu genelgesi çerçevesinde, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek amacıyla okul çevreleri Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, okul çevreleri, okul çevrelerindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler ve internet kafe gibi yerlerde, Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız Uygulaması -3 uygulaması yapıldı.

11 EKİPLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, yapılan uygulama çerçevesinde dün İlimiz Körfez ilçesinde, ‘‘Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız Uygulaması -3-’’ Çocuk Şube Müdürlüğü Koordinesinde Asayiş, Narkotik, TEM, Muhabere Elektronik, Trafik Denetleme Şubeleri ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 36 personel ve 11 ekibin katılımı ile eş zamanlı olarak yapıldı. 136 kişiye kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. 4 internet kafe 2 kahvehane, 7 büfe ve benzeri olmak üzere toplam 13 iş yeri ve 3 adet park bahçe kontrol edildi.

Kerim YAVUZ

