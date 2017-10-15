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Okul spor faaliyetleri için önemli uyarı

Okul spor faaliyetleri için önemli uyarı

Okul Sporları İl Tertip Kurulu, 2017-18 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri arasında yer alan takım sporlarına katılım için son tarihin 27 Ekim Cuma olduğunu açıkladı.

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Yapılan duyuru şöyle:

“2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri arasında yer alan İl Birinciliği Branş (Takım sporları ) Başvuruları 27 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Okulspor bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Ferdi branş başvuruları ise başka bir açıklama yapılmadığı taktirde müsabakalardan 3 iş günü öncesine kadar yapılacaktır. Tüm Okullarımıza Önemle duyurulur. Kocaeli Okul sporları Ailesi olarak, Spor dolu günler dileriz” 
 

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