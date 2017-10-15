Okul spor faaliyetleri için önemli uyarı

Yapılan duyuru şöyle:

“2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri arasında yer alan İl Birinciliği Branş (Takım sporları ) Başvuruları 27 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Okulspor bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Ferdi branş başvuruları ise başka bir açıklama yapılmadığı taktirde müsabakalardan 3 iş günü öncesine kadar yapılacaktır. Tüm Okullarımıza Önemle duyurulur. Kocaeli Okul sporları Ailesi olarak, Spor dolu günler dileriz”

