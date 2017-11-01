Okul sporlarında büyük heyecan için geri sayım

Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Argun ve tertip kurulu önceki gün ilk fikstür çekim toplantısını gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu’ndaki küçük salonda yapılan toplantıda liseli gençlerin hentbol ve futsal il birincilikleri kuraları çekildi. Hentbolda erkeklerde 10, kızlarda 5 takım boy gösterecek, maçlar 8 Kasım’da başlayacak. Futsalda ise erkeklerde 76, kızlarda 21 takımın yer alacağı turnuva 13 Kasım tarihinde başlayacak. Fikstürler yarın Kocaeli.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacak.