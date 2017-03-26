Okul sporlarında önemli başarılar

Denizli ve Sakarya’da yapılan okullar Türkiye şampiyonası maçlarında ilimiz temsilcileri önemli başarılara imza attılar. Kartepe MTAL Türkiye finallerine, Hayrettin Gürsoy ise Türkiye yarı finallerine yükseldi.

KARTEPE MTAL TÜRKİYE FİNALLERİNDE

İlimizi Denizli’de yapılan liseler futbol yarı finallerinde temsil eden Kartepe Mesleki Teknik AL ilk gün Zonguldak’ı 3-2 yenmiş, ikinci gün ise Aydın’a 4-1 kaybetmişti. Üçüncü maçında İstanbul karşısına çıkan ekibimiz rakibine 2-0 üstünlük sağlayıp grubu ikinci bitirdi ve diğer grubun birincisi Konya Meram ile finallere yükselme maçını oynadı. Bu sabahki maç büyük çekişmeye sahne oldu. Temsilcimiz rakibini Ebru Atıcı’nın golüyle 1-0 yendi ve Denizli’den Türkiye finallerine giden iki takımdan biri oldu. Kartepe MTAL nisan ayında Kırşehir’de yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecek.

HAYRETTİN GÜRSOY, YARI FİNALLERDE

İlimizi Sakarya’da yapılan Türkiye Şampiyonası grup maçlarında temsil eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi bayan futsal takımı ilk hedefine ulaştı. İlk gün Bolu’yu 3-0 ikinci gün Bursa’yı 4-1 yenen temsilcimiz bu sabah da Samsun’a 4-0 üstünlük sağladı. 3’te 3 yapan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi grup birincisi oldu ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı. Yetenekli oyunculardan kurulu ekibin bu yılki hedefi iyi bir Türkiye derecesine elde etmek. Temsilcimiz yarı finallere kalarak hedef yolunda ilk adımı atmış oldu.