  • BIST 77.394
  • Altın 141,559
  • Dolar 3,7209
  • Euro 3,9334
  • Kocaeli -2 °C

Okulda hırsız şoku

»
Okulda hırsız şoku
Karamürsel'de bir okulun tuvalet ve lavabolarındaki musluklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulunun yöneticileri, okula geldiklerinde lavabo ve tuvaletlerdeki 28 musluğun çalındığını gördü ve polise haber verdi.

Zanlının, okulun arka tarafındaki tel örgülerden tırmandıktan sonra, birinci kattaki pencerenin demir parmaklıklarını sökerek içeri girdiği tespit edildi. Zanlının ana su vanasını kapattıktan sonra, okulun 2. ve 3. katında bulunan erkek tuvaletlerindeki lavabo ve tuvalet çeşmelerini yerinden söktüğü öğrenildi.

Şüphelinin 16 lavabo ile 12 tuvalet musluğunu çalıp, girdiği yerden kaçtığı belirlendi. Okul yönetimi, çalınan muslukların yerine yenisini alarak, yerlerine taktırdı. 

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saldıran pitbulu bıçakladı08 Ocak 2017 Pazar 23:39
  • Körfez'de hurdacı dükkanı alev alev yandı08 Ocak 2017 Pazar 15:55
  • Camide çalacak bir şey bulamayınca...08 Ocak 2017 Pazar 14:04
  • Buzda düşen acile koştu08 Ocak 2017 Pazar 13:59
  • Apartmanda çıkan yangın korkuttu08 Ocak 2017 Pazar 13:15
  • İzmit'te inanılmaz olay07 Ocak 2017 Cumartesi 19:53
  • Aile görüntüsü vererek TIR'dan mazot çaldılar07 Ocak 2017 Cumartesi 14:53
  • Fetö’den 5 kişi serbest07 Ocak 2017 Cumartesi 14:27
  • Fetö bahanesiyle 50 bin liralık vurgun07 Ocak 2017 Cumartesi 13:41
  • Anne oğul birbirlerini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 10:01
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yapılması gereken her şeyi yapıyorlardı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti