Okulda korkutan olay! Başına askı saplandı

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 1853 Sokak'taki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Muhammet Furkan Yıldırım, sınıfta arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybederek sıra kenarına monteli olan metal çanta askısına çarptı.

Bu sırada Yıldırım'ın kafasına saplanan askı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kesildi. Daha sonra küçük çocuk, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.