Okuldan çaldıkları parayla barda eğlendiler

Çaldıkları 6 bin lirayı bar ve gece kulüplerinde harcadıkları belirlenen şüphelilerden ancak 4 bin lira ele geçirildi.

Önceki gün gece saatlerinde, Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu'na giren 5 kişi, yangın tüpü ile okul idaresinin kapısını kırarak okul aile birliğine ait kasada bulunan 10 bin lirayı çaldı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma ile 19 yaşındaki A.A, 18 yaşındaki R.Y, 17 yaşındaki B.S, 17 yaşındaki A.Ş. ve 16 yaşındaki C.K. yakalanırken, çaldıkları paradan geriye kalan 4 bin lira ele geçirildi. 5 kişinin 6 bin lirayı ise İstanbul'da barlarda eğlenerek harcadıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen A.A, R.Y, B.S. ve A.Ş. tutuklanırken, C.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.