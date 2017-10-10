Okuldan hırsızlığa 2 tutuklama

Önceki gün, Emek Mahallesi'nde bulunan Halide Edip İlkokulu'nun pencere camını kırıp içeri giren 19 yaşındaki M.R.A. ve 17 yaşındaki O.A. daha sonra müdürün odasının kapısını kırarak odaya girdi. 2 kişi okuldan 1 televizyon ve ses sistemini çaldı. Polis okulda incelemede bulunurken, hırsızların kimliklerini belirledi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okuldan hırsızlık yapan M.R.A ve O.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.