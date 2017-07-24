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Okullar ne zaman açılacak?

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Okullar ne zaman açılacak?
3 aylık yaz tatiline giren öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okula ne zaman gidecek? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi 9 Haziran 2017 tarihinde çalan son ders zili ile sona ermişti. Uzun bir eğitim döneminin yorgunluğunu yaz tatilinde atan öğrenciler, okulların açılacağı günü heyecanla beklemeye başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dönemi ise 19 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 15 günlük sömestr tatilini yapacak ve tatilin ardından 5 Şubat 2018 tarihinde ikinci kanaat dönemi için sınıflarındaki yerini alacaklar.

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