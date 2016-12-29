Okullar tatil

Kar yağışının devam edecek olması sebebiyle ilimizde bulunan tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Twitter'da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kar yağışının devam edecek olması sebebiyle ilimizde bulunan tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Twitter'da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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