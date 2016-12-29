Okullar tatil

İlimizi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Kocaeli genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının devam edecek olması sebebiyle ilimizde bulunan tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Twitter'da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: