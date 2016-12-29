  • BIST 77.918
  • Altın 130,218
  • Dolar 3,5324
  • Euro 3,6943
  • Kocaeli 0 °C

Okullar tatil

»
Okullar tatil
İlimizi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Kocaeli genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının devam edecek olması sebebiyle ilimizde bulunan tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Twitter'da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

tatil..gif

Bu haber toplam 12 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömer Serdar gençlerle buluştu26 Aralık 2016 Pazartesi 14:08
  • Kocaeli Büyükşehir’den Mardin’e kitap kardeşliği26 Aralık 2016 Pazartesi 12:40
  • Kocaeli'de Suriyeli öğrenciler için 134 sözleşmeli öğretmen atandı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:34
  • AÖF'ten 1.5 milyon öğrenciye müjde!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:39
  • KPSS DHBT sonuçları açıklandı24 Aralık 2016 Cumartesi 23:42
  • Okul Hizmet Masası'ndan eğitim kurumlarına yardım eli24 Aralık 2016 Cumartesi 14:06
  • Kocaeli Valiliği'nden kamuoyuna önemli duyuru23 Aralık 2016 Cuma 13:27
  • Özel yetenekli öğrenciler İZAYDAŞ’ta23 Aralık 2016 Cuma 13:06
  • KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı21 Aralık 2016 Çarşamba 19:50
  • KPSS tercihleri yapacak olan adaylar dikkat! O şart geldi21 Aralık 2016 Çarşamba 17:37
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yılın olayı çok, yılın adamı yok
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti