Okullardaki şiddeti önlemeyi konuştular

Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı İl Yürütme Kurulu’nu oluşturan kurumların temsilcileri, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik başkanlığında Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda bir araya geldi. Temsilciler, eğitim ortamındaki şiddetin önlenmesi ve azaltılması için yapılması gereken çalışmaları, eylemleri değerlendirerek bazı kararlar aldılar.