Okullardaki şiddeti önlemeyi konuştular
Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 20.09.2017 tarihinde imzalanan “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında; düzenlenen toplantı bugün yapıldı.
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Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı İl Yürütme Kurulu’nu oluşturan kurumların temsilcileri, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik başkanlığında Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda bir araya geldi. Temsilciler, eğitim ortamındaki şiddetin önlenmesi ve azaltılması için yapılması gereken çalışmaları, eylemleri değerlendirerek bazı kararlar aldılar.
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