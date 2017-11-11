Olacak, olmalı 

CİZRESPOR’A KONUK OLUYORUZ

Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor. Temsilcimizde Mesut dışında eksik yok. Kasığındaki zorlamadan dolayı son maçta yarım devre oynayabilen Burak Süleyman’ın yarın (Pazar) takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

Teknik patron Fatih Kavlak’ın Elaziz Belediye maçının 11’inde değişiklik yapması beklenmiyor. Tarsus maçındaki sakatlığı sonrasında formasından uzak kalan Can Emre, Cezre maçı kafilesinde yer alırken, Volkan Mert İzmit’te bırakıldı. Temsilcimizde Mert, Murat ve Hamza ceza sınırında. Cizre İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

Muhtemel kadrolar

Cizrespor:

47. SERKAN

34. HAKAN

7. GÖKHAN

9. CEMRE

13. MUHAMMET

11. SAMİ

21. ERHAN

33. EMRAH

19 GÖKHAN

44. SAMET

76. MAZLUM

Kocaelispor:

35. YUSUF

2. FATİH

50 ALİ KETEN

4 MURAT

3. KADİR

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

19 B.SÜLEYMAN

9 İSHAK

Stat: Cizre İlçe

Saat: 13.00



