Olacak, olmalı
Kocaelispor kötü gidişe, 6 maçlık galibiyet özlemine yarın konuk olacağı Cizrespor karşısında son vermeye çalışacak. Saat 13.00’te başlayacak zorlu randevunun naklen yayını yok.
CİZRESPOR’A KONUK OLUYORUZ
Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor. Temsilcimizde Mesut dışında eksik yok. Kasığındaki zorlamadan dolayı son maçta yarım devre oynayabilen Burak Süleyman’ın yarın (Pazar) takımdaki yerini alabileceği belirtildi.
SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK
Teknik patron Fatih Kavlak’ın Elaziz Belediye maçının 11’inde değişiklik yapması beklenmiyor. Tarsus maçındaki sakatlığı sonrasında formasından uzak kalan Can Emre, Cezre maçı kafilesinde yer alırken, Volkan Mert İzmit’te bırakıldı. Temsilcimizde Mert, Murat ve Hamza ceza sınırında. Cizre İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.
Muhtemel kadrolar
Cizrespor:
47. SERKAN
34. HAKAN
7. GÖKHAN
9. CEMRE
13. MUHAMMET
11. SAMİ
21. ERHAN
33. EMRAH
19 GÖKHAN
44. SAMET
76. MAZLUM
Kocaelispor:
35. YUSUF
2. FATİH
50 ALİ KETEN
4 MURAT
3. KADİR
6 MERT
8 SEFA
7 GÖKDENİZ
41 HAMZA
19 B.SÜLEYMAN
9 İSHAK
Stat: Cizre İlçe
Saat: 13.00
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