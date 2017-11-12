Olacak,olmalı

Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor.

SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

Cizre İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

MUHTEMEL KADROLAR:

Kocaelispor:

35. YUSUF

2. FATİH

50 ALİ KETEN

4 MURAT

3. KADİR

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

19 B.SÜLEYMAN

9 İSHAK

Cizrespor:

47. SERKAN

34. HAKAN

7. GÖKHAN

9. CEMRE

13. MUHAMMET

11. SAMİ

21. ERHAN

33. EMRAH

19 GÖKHAN

44. SAMET

76. MAZLUM