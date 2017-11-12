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Olacak,olmalı

Olacak,olmalı

Kocaelispor kötü gidişe, 6 maçlık galibiyet özlemine bugün konuk olacağı Cizrespor karşısında son vermeye çalışacak.

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Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor. 

SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

Cizre İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

MUHTEMEL KADROLAR:

Kocaelispor: 
35. YUSUF
2. FATİH
50 ALİ KETEN
4 MURAT
3. KADİR 
6 MERT
8 SEFA
7 GÖKDENİZ
41 HAMZA
19 B.SÜLEYMAN
9 İSHAK

Cizrespor: 
47. SERKAN
34. HAKAN
7. GÖKHAN
9. CEMRE
13. MUHAMMET
11. SAMİ
21. ERHAN
33. EMRAH
19 GÖKHAN
44. SAMET
76. MAZLUM 

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