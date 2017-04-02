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Olaylı maç Başiskele’nin:1-4

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Olaylı maç Başiskele’nin:1-4
1.Küme Play-Off’ta ilk iki sırayı paylaşan, Süper Lig yolunda diğer rakiplerine göre çok büyük avantaj sağlayan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, liderlik maçında kozlarını Arslanbey’de paylaştı.

Çok gergin geçen, tribünde olayların yaşandığı maçta kazanan takım 4-1’lik skorla Başiskele Belediyespor oldu.

İLK YARIDA SUADİYE KAÇIRDI BAŞİSKELE BELEDİYESPOR ATTI

Kazanan takımın Süper Lig’e çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacağı maçta ev sahibi ekip Suadiyespor, karşılaşmaya çok hızlı başladı. Özellikle Aykut Şahin ile çok net iki fırsattan yararlanamadı. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru kontra ataklarla gol arayan Başiskele Belediyespor bunlarda da başarılı oldu. Play-Off öncesi İhsaniyespor’dan transfer ettiği Muhammet’in attığı gollerle de devreyi 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER ERKAM’DAN

Maçın ilk yarısını 2-0 önde geçen Başiskele Belediyespor, ikinci yarının hemen başında formda oyuncusu Erkam ile farkı bir anda 4’e çıkardı, rahatladı. Suadiyespor, 75’de penaltı kazandı, atışı Kaptan Önder kullandı, topu auta attı. Penaltıyı kaçıran Suadiyespor, hemen arkasından Aykut ile farkı 3’e indirdi. Son dakikalarda rakibine sert giren Suadiyesporlu Kerem kırmızı kart gördü, maçı da konuk ekip Başiskele Belediyespor 4-1 kazandı.

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