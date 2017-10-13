Olaylı maçın cezası belli oldu
Gölcükspor’a 7200, Darıca’ya 1200 TL ceza
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Geçtiğimiz hafta Gölcük Şehir Stadı’nda oynanan derbi maçla ilgili iki takım da disipline sevk verilmişti. PFDK önceki günkü olağan toplantıda raporları değerlendirip cezaları belirledi. Her iki ekibi sportmenliğe ayrı hareketten 1200 TL para cezası verilirken, Gölcükspor’a ayrıca saha olaylarından 6 bin TL ceza uygulandı.
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Etiketler : Gölcükspor, Darıca G.B., ceza
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