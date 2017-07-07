Öldürülen Cezaevi Müdürü'nün davası yine ertelendi

2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün cinayet davası 22 Eylül tarihine ertelendi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

16 Haziran 2015 tarihinde evinden çıkarak cezaevine giderken İzmit’te kırmızı ışıkta beklediği sırada Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit edilmişti. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında cezaevinde Mustafa Taştan isimli bir mahkum ile tartıştığı ve bu mahkumun yakınları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Konuyla alakalı davanın görülmesine bugün devam edildi.

DAVA ERTELENDİ

Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şehit cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün eşi Gülay Aktürk, sanıklar Ş.D, M.A, Ö.T, Van H Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS ile katılan sanık M.T ve 2 tarafın avukatları katıldı. Dava, Cumhuriyet Savcısı’nın vereceği mütalaaya kalırken savcı mütalaasını vermek için mahkeme heyetinden zaman talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi.

Kerim YAVUZ