Olgunlar Turnuvası’nda final zamanı

SAAT 21.00’DE BAŞLAYACAK

Olgunlar Futbol Turnuvası’nda önceki akşam yarı final heyecanı yaşandı. Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki ilk maçta Vefa İnşaat-Torunoğlu’na 4-1, ikinci maçta ise Evrensel Matematik-Ramada Otel’e 3-1 üstünlük sağlayıp adlarını finale yazdırdılar. Final maçı bu akşam oynanacak. Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki maç saat 21.00’de başlayacak. Finalden önce yarı finalin mağlupları arasında üçüncülük maçı oynanacak. Finalin ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları verilecek. Büyük çekişmeye sahne olması gereken Evrensel Matematik ile Vefa İnşaat arasındaki maça futbolseverlerin yoğun ilgisi bekleniyor.