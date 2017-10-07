Olgunlarda şampiyon Vefa İnşaat

Önceki gün oynanan final maçında Vefa İnşaat ile Evrensel Matematik Köyü takımları karşılaştı. Gebzeli futbolculardan kurulu olan Vefa İnşaat, rakibini 3-0 yendi, bu yılın şampiyon oldu.

ŞÖHRETLER SAHNE ALDI

Daha önceki yıllarda Derince’de düzenlenen, çok büyük ilgi gören Olgunlar Futbol Turnuvası, uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleşti. İlimiz teknik adamlarından Tuncay Budakin’in organize ettiği bu yılki turnuva Yahya Kaptan’da bulunan Ferruh Duygu Tesisleri’nde yapıldı. 22 takımın 4 grupta yer aldığı turnuvada ilimizin eski şöhreti futbolcuları boy gösterdi. Yaklaşık bir ay süren turnuvada spor severler futbola doydu.

FİNALDE EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ İLE VEFA İNŞAAT KARŞILAŞTI

Bu yıl gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Kocaelispor’un eski futbolcusu Nuri Çolak ve Ali Mumcu gibi isimlerin forma giydiği Evrensel Matematik köyü ile Gebzeshor’un eski futbolcularının ağırlıkta olduğu Vefa İnşaat karşılaştı. Finale kadar çok başarılı maçlara imza atan, rakiplerine farklı skorla üstünlük sağlayan Evrensel Matematik Köyü, bu kez Vefa İnşaat karşısında 3-0 mağlup oldu. Turnuvada üçüncülüğü de Ramada Otel kazandı.