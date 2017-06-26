Olimpiyat Yıldızları Kulübü’ne Erdal Selimoğlu ziyareti

Yakın geçmişte Bolu Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü gibi görevlerde bulunan, Judo Federasyonu Başkanlığına aday olan ilimizin tanışmış ve sevilen spor adamı Erdal Selimoğlu, geçtiğimiz günlerde Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü’nü ziyaret etti.

“HER ZAMAN YANINDAYIM”

Sporcuların Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki çalışmasını izleyen Selimoğlu, Başkan Tolga Havuç’a başarı dileğinde bulundu. Erdal Selimoğlu, Tolga Havuç’u uzun süredir yakından takip ettiğini belirterek, “Büyük bir azim, istek ve kararlılıkla çalışıyor. Bu kentin jimnastikteki çıtasını sürekli yükseltiyor. Kendisini ve kıymetli ekibini kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman yanındayım” dedi. Başkan havuç da ziyaretin kendisini çok sevindirdiğini söyledi, Selimoğlu’na teşekkür etti.