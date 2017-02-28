Güzel bir pazar günü yine İsmetpaşa Stadı’nın yolunu tuttuk. Sahada taraftar yerini almış, takımlarını müthiş bir şekilde destekliyorlar. Kazanmamız gereken bir müsabaka olduğunu hepimiz biliyoruz. Sahada olup kazanmayı sağlayacak oyuncularında bu bilinçte olduklarını düşünüyorum. Ama kazanmayı sağlayacak oyuncularımızın daha ilk dakikalarda bunu başaramayacakları da net bir şekilde gözüküyor. İlk yarıda sahada ne yaptığını bilen bir tek oyuncu bile yok. Kendi sahandan bir türlü çıkamıyorsan oyunu rakip sahaya aktaramıyorsan gol bulamazsın. Gol bulamazsan maç kazanamazsın. Kendi evinde oynadığın müsabakada rakibe baskı kuramıyorsan işin şansa kaldı demektir. Üst üste iki pas yapamıyorsan, rakip kaleye ilk yarı boyunca bir tek şut atamıyorsan maç kazanamazsın. Sen Kocaelispor olarak ilk yarı boyunca bunları yapamıyorsan rakip de ilk yarının son dakikasında golü bulunca soyunma odasına 1-0 yenik gidersin.

İkinci yarının başında bulduğumuz gol ile ümitlendik. Taraftarında coşkusu ile bir iki atak yaptık. Ama oyunda bir türlü tempo yakalamadık. Tabi bunda bizim oyuncuların kabahati olduğu kadar rakip Karacabeyli oyuncuları sürekli oyunu soğutma adına yaptıkları vakit geçirmelerini de saymak lazım. İkinci yarının böyle bir atmosferde geçeceğini tahmin ettiğimden hakemin düdüğü ile birlikte kronometreye bastım. Topun oyunda kalma süresini tuttum. Tahmin ettiğim gibi hakem beş dakika ilave etti. Toplam elli dakika da topun oyunda kaldığı süre. Bu sürenin içinde topun kalecinin elinde olduğu süre de dahil. 22 dakika 39 saniye, yani oyunun yarısından fazlasını oynamadan geçiriyorsun Her zaman söylüyorum böyle takımlara karşı golü baştan bulup onların vakit geçirmelerine mani olacaksın. Ama sende akıllı olacaksın. Son dakika kazandığımız serbest vuruşu iki dakikada kullandık. İki dakika futbolda çok uzun bir süre rakip topun önünden çekilmiyor. Hakeme boşuna itiraz ediyor. Barajı kurmuyor. Sonuç olarak son dakikalardaki en kıymetli zamanı boşa harcıyoruz. Buna bir de hangi mantık ve akılla yapıldığını anlayamadığım son üç dakikadaki oyuncu değişikliğini eklersek alınan bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum.

Hakemlere gelince. Ben hakemleri beğendim. Özellikle disiplin cezalarında kartlarını çok yerinde kullandı. Rakip kaleciye ikinci yarının başında gösterdiği kart çok doğruydu. Hakem kalecinin ikinci yarıda vakit geçirmesinin önünü kesti.

Biz bu sonucu hak ettik. Kendi sahamızda çok gereksiz puanlar kaybettik. Dilerim bu sonuncu olur. Artık kendi sahamızda kaybettiğimiz puanların önemi daha fazla. Tüm Kocaelispor camiasının bunun bilincinde olduğunu biliyorum. Yönetime teknik adamlara ve oyuncularımıza sahip çıkmanın tam zamanı: Eleştirelim, yanlışları söyleyelim ama desteğimizi de eksik etmeyelim.