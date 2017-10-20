Olsun artık

KONUĞUMUZ PAYAS BELEDİYE

Üç haftadır beraberliklere abone olan, orta sıralarda kalan Kocaelispor 9’ncu hafta mücadelesinde yarın akşam Payas Belediyespor’u ağırlayacak. Artık kazanmak ve üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre yok. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın santraforda İshak’ın yerine Burak Özbakır’ı değerlendirmesi, bunun dışında geçen haftaki tertibi sahaya sürmesi bekleniyor.

SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

Açık, güzel bir havada oynanacak olan maçta Yeşil-Siyahlı taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurması bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı G.Antep bölgesinden Yakup Özhan yönetecek. Mücadeleyi Haldız Grup’un sponsorluğunda iç saha maçlarının naklen yayın hakkını alan ve uydu, D Smart ve kablosu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen ekrana getirecek.

Muhtemel kadrolar

Kocaelispor:

35. YUSUF

2. FATİH

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. KADİR

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

10 B. SÜLEYMAN

17 B. ÖZBAKIR

Palas Belediye:

46. AHMET

3. CUMA

5. ARİF

6. GÖKTUĞ

7. GÖKHAN

8. KORAY

9. GÖKHAN

12. ABDULSAMET

19. MURAT CAN

55. AYKUT

77. NECMİ

Stat: İsmetpaşa

Saat: 19.00