Karamürsel İlçesi'nde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.

Sabah saatlerinde, Karamürsel Ereğli sahilinde bulunan vatandaşlar denizde gördükleri yunusun yaralandığını düşünerek, yüzenlere seslenip yunusa bakmalarını istedi. Denizde bulunanlar ters dönen yunusu kıyıya çıkardı. Yunusun öldüğü belirlenirken, zabıtaya haber verildi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun vücudunda herhangi bir yara olmadığı görüldü. Zabıta ekipleri sahile gelirken, yunus gömülmek üzere araca alınıp götürüldü.