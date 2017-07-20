  • BIST 107.398
  • Altın 140,771
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,0691
  • Kocaeli 25 °C

Ölü yunus sahile vurdu

»
Ölü yunus sahile vurdu
Karamürsel İlçesi'nde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.

Sabah saatlerinde, Karamürsel Ereğli sahilinde bulunan vatandaşlar denizde gördükleri yunusun yaralandığını düşünerek, yüzenlere seslenip yunusa bakmalarını istedi. Denizde bulunanlar ters dönen yunusu kıyıya çıkardı. Yunusun öldüğü belirlenirken, zabıtaya haber verildi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun vücudunda herhangi bir yara olmadığı görüldü. Zabıta ekipleri sahile gelirken, yunus gömülmek üzere araca alınıp götürüldü.

Bu haber toplam 560 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfezli şehidin evinde mevlit okutuldu20 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
  • İstanbul'da kaybettiği tabletine yeniden kavuştu20 Temmuz 2017 Perşembe 10:00
  • Kocaelili hacı adaylarına malzemeleri dağıtılıyor20 Temmuz 2017 Perşembe 09:40
  • Hacı adayları bugün Fevziye’de tanışacaklar 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
  • İnci kefalinin tatlı sulara yolculuğu sona erdi19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:44
  • Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:12
  • Baran: “Hacı Osman’da önemli projeler yükseliyor”19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:21
  • Kartepe’nin gençlerine 15 Temmuz’u anlattılar19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:10
  • Araçta havasız kalan hayvanlar böyle kurtarıldı19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:31
  • Kartepe'de plansız alan kalmayacak19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti