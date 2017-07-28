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Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu

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Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu
Kocaeli'de olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada,

"11:45 Gölcük - İzmit vapur seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."

"11:45 Gölcük - İzmit vapur seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." denildi.

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