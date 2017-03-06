Omega-3 hava kirliliğinin vücuttaki olumsuz etkisini azaltıyor

ABD'de yürütülen bir araştırma, omega-3 yağ asitlerinin, hava kirliliğinin vücuda yaptığı zararları azalttığını ortaya koydu.

ABD'de yürütülen bir araştırma, omega-3 yağ asitlerinin, hava kirliliğinin vücuda yaptığı zararları azalttığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesinde kirli havaya maruz bırakılan fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, yağlı tohumlar, balık, ceviz gibi besinlerde bulunan omega-3 yağ asitlerinin hava kirliliğinin neden olduğu enflamasyon (yangı-iltihap) ve oksidasyon etkilerini yüzde 30-50 oranında azalttığı görüldü.

Harvard Tıp Fakültesine bağlı Massachusetts Hastanesinde araştırmayı yürüten ekipten Dr. Jing Kang, yaptığı açıklamada, omega-3 alımının insanlarda da benzer olumlu etkileri göstereceğini belirtti.

Kang, "Hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklardan korunmak için bu yağ asitlerinin alınmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Omega-3 yağ asitlerinin daha birçok yararı olduğu biliniyor." ifadesini kullandı.

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Richard Russell, bu önemli araştırma sayesinde omega-3 yağ asitlerinin hava kirliliğine bağlı olarak oluşacak iltihaplanmayı önleyici etkisinin de ortaya koyulduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin neden olduğu hastalıkların başında akciğer sorunları, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları ve nörolojik problemler geliyor. Yeni yürütülen araştırmalara göre, hava kirliliği, böbrek sorunları ve şeker hastalığı gibi diğer pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor.