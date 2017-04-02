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Ömer Döngeloğlu Darıca’da sevenleriyle buluştu

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Ömer Döngeloğlu Darıca’da sevenleriyle buluştu
Ünlü ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu mübarek üç ayların başlangıcında Darıcalı sevenleriyle bir araya geldi. 

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “Üç Aylar ve Mübarek Geceler” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Döngeloğlu’nu dinlemek isteyen Darıca’lılar’dan söyleşiye ilgi yoğundu.
Sohbetinde üç ayların önemine değinen Döngeloğlu, “Ramazan ayını en iyi şekilde karşılamak adına üç aylardan azami ölçüde faydalanmak gerekli. Namazlarımızı aksatmayalım. Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenelim, çocuklarımıza öğretelim. Özellikle evlilik hayatımızda Peygamber Efendimiz’in hayatını kendimize örnek alalım.” diyerek sevenlerine tavsiyelerde bulundu.

İlahiyatçı yazar Döngeloğlu son olarak, “Beni bu güzel akşamda beni sizlerle buluşturan ve bu güzel geceyi yaşamamıza vesile olan çok değerli Belediye Başkanım Şükrü Karabacak’a ve tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Programın ardından Döngeloğlu’na verdiği aydınlatıcı bilgilerden dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak, kendisine çiçek takdim etti.

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